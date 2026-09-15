UP Big News: उड़ान भरने से पायलट का इनकार, किस्त नहीं देने पर खून निकलवाया; मायावती का राजस्थान में जलवा

'कान में दर्द है...', उड़ान भरने से पायलट का इनकार

वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सोमवार को एक बार फिर इंडिगो की उड़ान संख्या 6ई-6559 के पायलट ने ड्यूटी से इन्कार कर दिया। इससे वाराणसी से बंगलूरू जाने वाले यात्रियों को परेशान होना पड़ा। पांच दिन में दूसरी बार ऐसी स्थिति सामने आई जब पायलट ने विमान उड़ाने से इन्कार कर दिया। पायलट ने कान में दर्द बता कर उड़ान भरने से मना कर दिया। इस दौरान 178 यात्री विमान में बैठे थे। जानकारी मिलते ही यात्रियों ने हंगामा किया। 5.30 घंटे बाद दिल्ली से आए पायलट ने बंगलूरू के लिए उड़ान भरी। पढ़ें पूरी खबर