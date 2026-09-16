Video: हॉस्टल फीस वृद्धि के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन, पुस्तक महोत्सव के पोस्टर फाड़े

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लखनऊ विश्वविद्यालय में हॉस्टल फीस वृद्धि के मामले को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। निलंबन की कार्रवाई के विरोध में छात्रों ने कुलपति कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में लगाए गए पुस्तक महोत्सव के पोस्टर भी फाड़ दिए। छात्रों ने निलंबन की कार्रवाई वापस लेने और हॉस्टल फीस वृद्धि के मामले में अपनी मांगों पर विचार करने की मांग की।

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