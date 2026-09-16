यूपी: प्रदेश में कमजोर पड़ा मानसून, इन जिलों से 19 सितंबर को हो जाएगी विदाई; बारिश को लेकर पूर्वानुमान जारी
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Wed, 16 Sep 2026 10:15 PM IST
सार
Weather in UP: यूपी से मानसून का असर कम होने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में बारिश लगातार कम होती जाएगी।
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विस्तार
उत्तर प्रदेश में बुधवार को पूर्वाचल और कुछ दक्षिणी जिलों में छिटपुट बूंदाबांदी हुई। माैसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में मानसून धीरे-धीरे कमजोर पड़ रहा है और अगले दो-तीन दिनों में प्रदेश में मानसूनी बारिश में कमी आएगी।
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बुधवार को प्रयागराज में 29.9 मिमी, कानपुर में 29 मिमी, हमीरपुर में 19 मिमी बारिश दर्ज हुई। वाराणसी, बलिया, सुल्तानपुर और बहराइच में भी बूंदाबांदी हुई।
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क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 19 सितंबर के बाद पश्चिमी राजस्थान से मानसून की वापसी शुरू होने के लिए भी परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इसके साथ ही 19 सितंबर से पश्चिमी यूपी में मौसम के पूरी तरह शुष्क होने की संभावना है। वहीं 22 सितंबर से पूर्वी यूपी में भी मानसूनी बारिश के थमने के संकेत हैं।
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