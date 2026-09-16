फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Neha Bora reached Lucknow as the voice of Gen-G, said- thousands of Jantar Mantars are burning in the coun

यूपी: जेन-जी की आवाज बनकर नेहा बोरा पहुंचीं लखनऊ, कहा- देश में सुलग रहे हैं हजारों जंतर-मंतर; भाजपा पर हमला

Wed, 16 Sep 2026 10:07 PM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Wed, 16 Sep 2026 10:07 PM IST
सार

National President of AISA: आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने कहा कि देशभर में इस समय हजारों जंतर-मंतर सुलग रहे हैं और उठ खड़े होने को तैयार हैं। 

विज्ञापन
UP: Neha Bora reached Lucknow as the voice of Gen-G, said- thousands of Jantar Mantars are burning in the coun
नेहा बोरा, आइसा अध्यक्ष - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

 ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) के देशव्यापी जेन-जी राइजिंग अभियान के तहत बुधवार को रेजीडेंसी के पास स्थित गांधी प्रेक्षागृह में ‘लखनऊ विद जेन-जी’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान यहां पहुंचीं आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने कहा कि देशभर में इस समय हजारों जंतर-मंतर सुलग रहे हैं और उठ खड़े होने को तैयार हैं। उन्होंने यूपी सरकार को जमकर कोसा और कहा कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर नफरत और खौफ का पर्याय बन चुका है।

विज्ञापन


नेहा बोरा ने पिछले दिनों लखनऊ विवि में फीस वृद्धि का विरोध कर रहे छात्रों के निलंबन का मुद्दा भी उठाया और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विवि में छात्रा की मौत के बाद विरोध कर रहे छात्रों के निलंबन को भी तानाशाही करार दिया। कविताई वाले लहजे में उन्होंने कहा कि वह मंजिल उस उत्तर प्रदेश से बहुत दूर है जहां 26 हजार स्कूलों को बंद करने का फरमान जारी कर दिया जाता है, जहां निर्दोषों को एनकाउंटर के नाम पर गोली मार दी जाती है, जहां महिलाओं के साथ दुष्कर्म को छुपाया जाता है, जहां एक रेप पीड़िता को अपनी लड़ाई लड़ते हुए परिवार के कई सदस्यों को खो देना पड़ता है और जहां आएदिन पेपर लीक होते हैं, फिर परीक्षाएं निरस्त की जाती हैं।
विज्ञापन


आइसा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मनीष कुमार ने कहा कि यह कार्यक्रम ‘जेन-जी महाजुटान यात्रा’ का हिस्सा था। यह यात्रा परीक्षा में अनियमितताओं, पेपर लीक और बेरोजगारी के सवालों पर हुए हाल के छात्र आंदोलनों के बाद प्रदेश के कई शहरों से गुजर रही है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में शिक्षा, रोजगार, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े छात्र-युवा संघर्षों को एक साझा मंच पर लाना था। रिवोल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन (आरवाईए) के उत्तर प्रदेश सचिव सुनील मौर्य, सामाजिक कार्यकर्ता इरफान, कॉमरेड लाल बहादुर सिंह, राजनीतिक व्यंग्यकार मेडुस्सा, मेघनाद, अस्वमित के अलावा जंतर-मंतर पर हुए प्रोटेस्ट मेें युवाओं को भोजन कराने को लेकर चर्चा में आए जुनैद ने भी संबोधित किया।

विज्ञापन
विज्ञापन

आपकी दवाई कर देंगे, आप सेट हो जाएंगे...

UP: Neha Bora reached Lucknow as the voice of Gen-G, said- thousands of Jantar Mantars are burning in the coun
लखनऊ में नेहा बोरा। - फोटो : अमर उजाला।

नेहा ने तंज कसते हुए कहा कि ये जो हालिया हादसा हुआ है कि आपकी दवाई कर देंगे तो आप सब सेट हो जाएंगे। नेहा ने कहा कि वो वक्त करीब आ पहुंचा है, जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह बुलडोजर राज कोई तमगा नहीं, बल्कि तोहमत की तरह लगता है।

युवाओं से ज्यादा प्रौढ़ और बुजुर्ग नजर आए
यूं तो यह आयोजन जेन-जी के लिए विशेष तौर पर आयोजित किया गया था लेकिन इसमें युवाओं की संख्या बेहद कम नजर आई तो वहीं 35 से लेकर 70 साल तक के लोगों की खासी संख्या प्रेक्षागृह में मौजूद रही। ज्यादातर लोगों को कहना था कि वे युवाओं और खासकर नेहा बोरा को सुनने आए हैं।

बाहर और भीतर रही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था
गांधी प्रेक्षागृह के बाहर सड़क से लेकर भीतर तक इस आयोजन को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। जिला प्रशासन सतर्क था और भारी पुलिस बल तैनात था। कई लोगों के तो पेन तक बाहर रखवा लिए गए। हॉल के अंदर न सिर्फ वर्दीधारियों की मौजूदगी थी बल्कि साधारण कपड़ों में भी पुरुष व महिला पुलिसकर्मी अच्छी संख्या में मौजूद थीं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed