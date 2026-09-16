यूपी: चुनावों से पहले प्रदेश में संघ ने बढ़ाई सक्रियता, विपक्ष के नैरेटिव में न उलझने की दी सीख; बनी ये रणनीति

सभी से फीडबैक लेने के बाद राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, संघ के सह सरका कार्यवाह अरुण कुमार और विनोद तावड़े ने स्थिति स्पष्ट की और चुनाव के संबंध में स्पष्ट संदेश दिया। कहा कि विपक्ष तो भ्रम फैलाएगा। उसके पास कोई खास मुद्दा नहीं है लेकिन दिक्कत ये है कि हमारे लोग भी उस नैरेटिव में फंस जा रहे हैं। अपने ही घरों के युवा भी भ्रमित हो रहे हैं। पहले तो हमें घर मे समझना होगा और अपने लोगों को स्थिति स्पष्ट करनी होगी। यूजीसी और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सरकार अपना काम कर रही है। पेपर लीक हुआ तो कड़ा कानून बना और कार्रवाई हुई।



उन्होंने कहा कि हमें अपने नैरेटिव सेट करने होंगे। केंद्र और राज्य सरकारों ने जनहित के जो काम किए हैं, उनको लेकर जनता के बीच जाना होगा। वर्तमान में भी सरकार जो कर रही है, उसे जनता के सामने रखें। अभी एक महीने सेवा संकल्प अभियान चल रहा है। इस अभियान के जरिए हमें जन-जन तक पहुंचना होगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें इस अभियान से जुड़ना होगा।



कार्यकर्ताओं की सुनवाई न होने पर चिंता

बैठक में तमाम लोगों ने फीडबैक दिया कि अपनी सरकार में संगठन के कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होने से भारी असंतोष है। वहीं, जमीनी स्तर भ्रष्टाचार से जनता परेशान है। अधिकारी से शिकायत करने पर भी वह ध्यान नहीं देते हैं। पदाधिकारियों ने यह भी कहा कि जातिवाद की राजनीति के कारण समाज के आम लोगों और युवाओं में भ्रम की स्थिति बन रही है। इस पर बीएल संतोष और अरुण कुमार ने आश्वस्त किया कि इस बारे में सक्षम स्तर पर बात करके इसका समाधान कराया जाएगा।



तीन चरणों में हुई बैठक

तीन चरणों में हुई बैठक में पहले चरण में सभी पदाधिकारियों के साथ सामूहिक बैठक हुई, जिसमें विधानसभा चुनाव को लेकर फीडबैक लिया गया। इसके बाद कानपुर और अवध क्षेत्र की अलग-अलग बैठकें हुईं। भाजपा के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े, संघ के पूर्वी क्षेत्र के प्रचारक अनिल कुमार, अवध के प्रांत प्रचारक कौशल किशोर, कानपुर के प्रांत प्रचारक श्रीराम, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह समेत प्रमुख अनुसांगिक संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे।



बूथ तक समन्वय मजबूत करने की रणनीति

बैठक में यह भी बात हुई कि निचले स्तर तक सरकार, भाजपा और संघ को एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। सभी मिलकर हर वर्ग तक पहुंचेंगे। कानून-व्यवस्था और विकास के मुद्दों को लोगों तक पहुंचाना है। वहीं बूथ स्तर तक संगठन की मजबूती और आम लोगों को जोड़ने के लिए भी मिलकर काम करना होगा।