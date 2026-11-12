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Lucknow News: रुपयों की छीना-झपटी में हुई थी युवक की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

Thu, 12 Nov 2026 02:26 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 02:26 AM IST
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Youth murdered during a scuffle over money; accused arrested
बख्शी का तालाब। दिवाली की रात रविवार को संसारपुर तिराहे पर फतेहपुर खेमराई निवासी हरिश्चंद्र रावत की हत्या के मामले में नामजद आरोपी राम सनेही उर्फ मोनू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी उसी गांव का रहने वाला है।
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एसीपी अंकित बंसल के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि शराब पीने के बाद दोनों के बीच रुपयों को लेकर छीना-झपटी हुई थी। इस दौरान मारपीट में हरिश्चंद्र को गंभीर चोटें आईं, जिससे उसकी मौत हो गई। एसीपी ने बताया कि आरोपी मजदूरी करता है, जबकि हरिश्चंद्र चूनी-चोकर की दुकान पर काम करता था।
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