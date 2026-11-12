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Lucknow News: यौन शोषण का आरोपी गिरफ्तार

Thu, 12 Nov 2026 02:25 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 02:25 AM IST
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Accused of sexual exploitation arrested
लखनऊ। शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के आरोपी गाजियाबाद के साहिबाबाद स्थित साकेतधाम निवासी समर्थ जैन को गोमतीनगर विस्तार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि समर्थ ने एक युवती से दोस्ती की। इसके बाद शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण करता रहा। युवती जब भी शादी का दबाव बनाती तो टालमटोल कर देता। आरोप है कि युवती ने ज्यादा दबाव बनाया तो आरोपी ने मारने की धमकी दी। परेशान होकर पीड़िता ने प्राथमिकी दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस गाजियाबाद पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को उसे जेल भेज दिया गया।
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