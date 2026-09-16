Video: गांधी प्रेक्षागृह में AISA के कार्यक्रम में बढ़ी भीड़, Gen Z से ज्यादा नजर आए वरिष्ठजन

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गांधी प्रेक्षागृह में AISA की ओर से Gen Z के लिए आयोजित कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कार्यक्रम स्थल पर लगातार भीड़ बढ़ रही है। AISA की अध्यक्ष नेहा वोरा के थोड़ी देर में पहुंचने की सूचना है। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि यहां Gen Z के मुकाबले 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की संख्या अधिक नजर आई। कई जिलों से वरिष्ठजन कार्यक्रम में पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि आज के युवाओं को सुनने और उन्हें समझने की ललक उन्हें यहां खींच लाई है। Gen Z के समर्थन में बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिक नेहा वोरा को सुनने के लिए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे हैं। लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और गांधी प्रेक्षागृह में भीड़ बढ़ती जा रही है। वहीं, जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान युवाओं के लिए भोजन की व्यवस्था कराने वाले मोहम्मद जुनैद भी AISA के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। फिलहाल नेहा वोरा कार्यक्रम स्थल पर नहीं पहुंची हैं। उनके आने से पहले ही गांधी प्रेक्षागृह में लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है और सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त रखी गई है।

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