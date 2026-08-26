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Video: गोमती में जल्द दौड़ेगा लग्जरी क्रूज, नदी की लहरों पर सैर से निखरेगा लखनऊ का पर्यटन
लखनऊ की पहचान में एक नया पर्यटन आकर्षण जुड़ने जा रहा है। गोमती नदी की लहरों पर जल्द ही पर्यटक लग्जरी क्रूज की सैर का आनंद उठा सकेंगे। बीरबल साहनी मार्ग पर हनुमान सेतु के पास गोमती नदी के किनारे क्रूज का निर्माण तेजी से चल रहा है। इससे शहर के पर्यटन को नया आयाम मिलने की उम्मीद है।
करीब 45 मीटर लंबे क्रूज पर एक साथ 200 से 250 यात्री सैर कर सकेंगे। योजना के अनुसार गोमती में क्रूज का एक चक्कर करीब 30 से 45 मिनट में पूरा होगा। इससे स्थानीय लोगों के साथ लखनऊ आने वाले पर्यटकों को भी शहर को नदी के नए नजरिये से देखने का अवसर मिलेगा।
पश्चिम बंगाल के कारीगर दे रहे क्रूज को आकार
क्रूज के निर्माण में पश्चिम बंगाल से आए करीब 20 कारीगर जुटे हुए हैं। नदी के किनारे चल रहे निर्माण कार्य को पूरा होने में करीब दो माह का समय लग सकता है। क्रूज तैयार होने के बाद इसे गोमती में उतारकर संचालन की तैयारियां की जाएंगी।
पर्यटन को मिलेगा नया अनुभव
गोमती रिवरफ्रंट पहले से ही शहर के प्रमुख आकर्षणों में शामिल है। अब क्रूज सेवा शुरू होने से यहां आने वाले पर्यटकों के लिए एक नया अनुभव तैयार होगा। नदी की सैर के साथ लखनऊ के प्रमुख स्थलों और रिवरफ्रंट का नजारा देखने का मौका मिलेगा।
इससे शहर में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार और कारोबारी गतिविधियों के नए अवसर भी पैदा होने की उम्मीद है। क्रूज के संचालन से लखनऊ में रिवर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और शहर की पर्यटन सुविधाओं में एक और आधुनिक अध्याय जुड़ जाएगा।
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