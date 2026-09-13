मायावती ने दिया बयान- मैं पूरी तरह स्वस्थ्य, आकाश आनंद अभी भी अपने ससुर के कहे में चल रहे हैं

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बसपा सुप्रीमो मायावती ने रविवार को अपने स्वास्थ्य को लेकर चल रही चर्चाओं पर विराम लगाया है। मायावती ने साफ कहा कि वह पूरी तरह स्वस्थ हैं और उनके अस्वस्थ होने की बातें पूरी तरह निराधार हैं। इसके साथ ही उन्होंने आकाश आनंद को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। मायावती ने कहा कि आकाश आनंद अभी भी अपने ससुर के कहे पर चल रहे हैं और अपने दिमाग से काम नहीं कर रहे हैं। मायावती ने बसपा कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह जुट जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों पार्टी हित में जो भी फैसले लिए गए हैं, उनसे पार्टी और आंदोलन को लाभ ही हुआ है। मायावती ने आकाश आनंद से जुड़ी एक फोन कॉल का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि शनिवार को उनके आवास पर पार्टी इंचार्ज आलोक कुमार के फोन पर आकाश आनंद की कॉल आई थी। आकाश ने पूछा कि क्या बहनजी अस्वस्थ हैं? आलोक कुमार ने उन्हें बताया कि मायावती पूरी तरह स्वस्थ हैं और अपने काम में लगी हुई हैं। इसके बाद आकाश आनंद ने कथित तौर पर कहा कि मेरी इस कॉल के बारे में उन्हें यानी मायावती को न बताया जाए। मायावती ने कहा कि आकाश आनंद की इस कॉल की मंशा अच्छी भी हो सकती है और गलत भी। इसी वजह से उन्हें पार्टी कार्यकर्ताओं को सही जानकारी देने के लिए सामने आना पड़ा। गौरतलब है कि मायावती ने हाल ही में आकाश आनंद को बसपा के राष्ट्रीय संयोजक पद से हटा दिया था और पार्टी से निष्कासित भी कर दिया था। वहीं, आकाश आनंद के ससुर और पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ को भी मायावती के दबाव के बाद राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा करनी पड़ी थी। शनिवार को जारी किए गए बयान में यह भी कहा गया कि अब आकाश आनंद की जगह मायावती की भतीजी दीपिका आनंद बसपा के मिशन को आगे बढ़ाएंगी। हालांकि, अगर दीपिका आनंद इसके लिए तैयार नहीं होती हैं तो दलित समाज के किसी कार्यकर्ता को यह जिम्मेदारी दी जाएगी। इस बीच मायावती ने दिल्ली में चल रहे ब्रिक्स सम्मेलन में जारी घोषणा पत्र का भी स्वागत किया है। यानी एक तरफ मायावती ने अपने स्वास्थ्य को लेकर चल रही अटकलों को खारिज किया है, तो दूसरी तरफ आकाश आनंद को लेकर भी अपना रुख साफ कर दिया है। अब देखना होगा कि आने वाले चुनावों में बसपा की कमान किस तरह आगे बढ़ती है।

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