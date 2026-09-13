लखनऊ: राजधानी में 4 केंद्रों पर शुरू हुई यूपीपीएससी जीडीसी की मुख्य परीक्षा, एक अक्तूबर तक चलेगी
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Sun, 13 Sep 2026 01:17 PM IST
सार
राजकीय डिग्री कॉलेज (जीडीसी) की मुख्य परीक्षा-2025 की परीक्षा 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 सितंबर और एक अक्टूबर तक आयोजित होगी। रविवार की परीक्षा सम्पन्न हो गई।
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विस्तार
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उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से राजकीय डिग्री कॉलेज (जीडीसी) की मुख्य परीक्षा-2025 की शुरुआत रविवार को हुई। अपर जिलाधिकारी ज्योति गौतम के मुताबिक ये परीक्षा 19 जून 2024 के शासनादेश के तहत आयोजित हो रही है।
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परीक्षा का आयोजन 1 अक्तूबर तक किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए लखनऊ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लखनऊ परीक्षा भवन सहित चार कॉलेजों को केंद्र बनाया गया है। प्रत्येक केंद्र पर 50 प्रतिशत वाह्य सह-केंद्र व्यवस्थापकों और कक्ष निरीक्षकों की तैनाती की गई है।
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उन्होंने बताया की ये परीक्षा 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 सितंबर और एक अक्टूबर तक आयोजित होगी। उन्होंने बताया की रविवार को सुबह 09:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक परीक्षा आयोजित हुई। उपस्थित व अनुपस्थित परीक्षार्थियों का ब्योरा बाद में जारी होगा। पहले दिन परीक्षा शांतिपूर्ण आयोजित हुई।
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