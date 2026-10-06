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Video: इकाना स्टेडियम तक जाने में नहीं होगी मुश्किल, रास्तों पर बाढ़ का असर नहीं
गोमती का जलस्तर बढ़ने के बावजूद इकाना स्टेडियम तक पहुंचने वाले रास्तों पर बाढ़ का असर नहीं है। दर्शकों को स्टेडियम पहुंचने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।
मैच के लिए जरूरी इंतजाम पहले ही पूरे किए जा चुके हैं। स्टेडियम की सुरक्षा के लिए गेट नंबर-1 के पास बड़े पत्थरों की संख्या भी बढ़ाई गई है, ताकि बढ़ता पानी स्टेडियम की ओर न पहुंच सके। यानी भारत-वेस्टइंडीज टी-20 मुकाबले के लिए दर्शक आसानी से स्टेडियम पहुंच सकेंगे।
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