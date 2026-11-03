Video: फुटपाथ पर चलता दांतों का अस्पताल, कलेक्ट्रेट के सामने खुलेआम हो रहा इलाज

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शहर में स्वास्थ्य सेवाओं और सार्वजनिक स्थानों के इस्तेमाल को लेकर एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। कलेक्ट्रेट के सामने फुटपाथ पर ही दांतों का इलाज किया जा रहा है। यहां फुटपाथ पर अस्थायी रूप से दांतों का अस्पताल संचालित हो रहा है। सार्वजनिक आवागमन के लिए बने फुटपाथ पर इस तरह इलाज होने से स्वच्छता और मरीजों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं।

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