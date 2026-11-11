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Video: छठ पूजा की तैयारियां तेज, लक्ष्मण मेला मैदान में घाटों की सफाई और बैरिकेडिंग शुरू

Akash Dwivedi

Updated Wed, 11 Nov 2026 05:29 PM IST Updated Wed, 11 Nov 2026 05:29 PM IST







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लक्ष्मण मेला मैदान में 15 और 16 नवंबर को होने वाली छठ पूजा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। घाटों की साफ-सफाई के साथ प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। व्रतियों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने बैरिकेडिंग का काम भी शुरू करा दिया है। ... और पढ़ें

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