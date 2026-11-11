Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Video: छठ पूजा की तैयारियां तेज, लक्ष्मण मेला मैदान में घाटों की सफाई और बैरिकेडिंग शुरू

Video: छठ पूजा की तैयारियां तेज, लक्ष्मण मेला मैदान में घाटों की सफाई और बैरिकेडिंग शुरू

Wed, 11 Nov 2026 05:29 PM IST
Akash Dwivedi
Akash Dwivedi Akash Dwivedi
Updated Wed, 11 Nov 2026 05:29 PM IST
Video: छठ पूजा की तैयारियां तेज, लक्ष्मण मेला मैदान में घाटों की सफाई और बैरिकेडिंग शुरू
लक्ष्मण मेला मैदान में 15 और 16 नवंबर को होने वाली छठ पूजा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। घाटों की साफ-सफाई के साथ प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। व्रतियों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने बैरिकेडिंग का काम भी शुरू करा दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

लखनऊ के गोमती नगर में स्मॉग के कारण नगर निगम ने किया पानी का छिड़काव

Municipal Corporation sprayed water Due to smog in Gomti Nagar Lucknow
Lucknow
11 Nov 2026

सुल्तानपुर में अज्ञात वाहन की टक्कर से ऑटो चालक की मौत, साथी घायल

Auto driver died companion injured in collision with unknown vehicle in Sultanpur
Sultanpur
11 Nov 2026

कानपुर: नारामऊ चुंगी के पास तेज रफ्तार का कहर, आपस में टकराईं दो बाइकें, एक युवक की मौत

Kanpur High speed tragedy near Naramau toll point two motorcycles collide one young man died
Kanpur
11 Nov 2026

यूपी में ठंड की दस्तक! सुबह कोहरा, रात में गिरा पारा

यूपी में ठंड की दस्तक! सुबह कोहरा, रात में गिरा पारा
Uttar Pradesh
11 Nov 2026

हमीरपुर: शॉर्ट सर्किट से धू-धूकर जली कार, सूझबूझ से बची पांच लोगों की जिंदगी

Hamirpur Car engulfed in flames due to a short circuit five lives saved thanks to quick thinking
Hamirpur
11 Nov 2026
विज्ञापन

कानपुर: घाटमपुर में भाई-बहन के अटूट प्रेम का पर्व, पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ मनाया गया भैयादूज

Kanpur Ghatampu Bhai Dooj festival celebrating unbreakable bond between siblings
Kanpur
11 Nov 2026

कुल्लू अस्पताल को मिला ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर यूनिट चलाने का लाइसेंस, एक रक्तदाता से चार मरीजों को मिलेगी मदद

kullu regional hospital blood component separator unit license
Himachal Pradesh
11 Nov 2026
विज्ञापन

वीडियो: नैनीताल में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया गोवर्धन पर्व

Govardhan festival celebrated with joy and enthusiasm in Nainital
Nainital
11 Nov 2026

वीडियो: बेजुवानों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में रखवाए बिस्तर

Beds placed in various areas for the voiceless
Udham Singh Nagar
11 Nov 2026

सांसद अमृतपाल की पैरोल सुनवाई कल, आज छुट्टी पर जज

MP Amritpal’s parole hearing tomorrow; judge on leave today
Amritsar
11 Nov 2026

अमृतसर में परिवार पर हमला, पार्टी बदलने को लेकर राजनीतिक रंजिश का आरोप

Attack on family in Amritsar Allegations of political vendetta FIR against 20 including Sarpanch
Amritsar
11 Nov 2026

अमृतसर पुलिस ने 14 अवैध पिस्तौल के साथ छह आरोपी किए गिरफ्तार

Amritsar police arrested six accused with 14 illegal pistols.
Amritsar
11 Nov 2026

गुरुद्वारा अटारी साहिब में शुरू हुआ निशुल्क सिलाई केंद्र

Free sewing center started at Gurdwara Atari Sahib
Amritsar
11 Nov 2026

गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज्ज ने दी संगत को बधाई

Jathedar Kuldeep Singh Gadgaj extended greetings to the congregation on the occasion of the Parkash Parv of Guru Granth Sahib
Amritsar
11 Nov 2026

हमीरपुर में संदिग्ध हालात में ट्रक चालक की मौत से मचा हड़कंप

Death of a truck driver under suspicious circumstances causes a stir in Hamirpur
Hamirpur
11 Nov 2026

यमुनोत्री मंदिर समिति को छह माह की यात्रा में 90 लाख से अधिक की आय, दानपात्र से निकले 10.42 लाख रुपये

Yamunotri Temple Committee earns over 90 lakh rupees in six months of pilgrimage
Uttarkashi
11 Nov 2026

यमुनोत्री धाम में युवाओं ने चलाया स्वच्छता अभियान, घाट किनारे से 25 कट्टे कूड़ा एकत्र किया

Youths conducted a cleanliness drive at Yamunotri Dham, collecting 25 sacks of trash from along riverbank
Uttarkashi
11 Nov 2026

वाराणसी में दीवार ढहने से तालाब मे समा गया पूरा परिवार, दो बहनों की मौत

Family falls into pond after wall collapses two girls died in Varanasi
Varanasi
11 Nov 2026

मां यमुना की डोली लेने पारंपरिक वाद्ययंत्रों के साथ यमुनोत्री धाम रवाना हुए सोमेश्वर महाराज

Someshwar Maharaj set off for Yamunotri Dham Uttarkashi news
Uttarkashi
11 Nov 2026

मिर्जापुर में अपहरण के बाद मासूम की हत्या, पुलिस मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार

Child kidnapped and strangled to death accused arrested following police encounter
Mirzapur
11 Nov 2026

राजस्थान: केकड़ी में गोवर्धन पूजा पर पटाखों का तांडव, 150 से ज्यादा लोग झुलसे; दुकान में लगी आग

Holi of embers in kekri, burning firecrackers thrown on Govardhan festival
Ajmer
11 Nov 2026

662 पहुंचा फरीदकोट का एक्यूआई, बना दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर

Faridkot's AQI reaches 662, making it the most polluted city in the world.
Chandigarh-Punjab
11 Nov 2026

उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें, देखें ताजा अपडेट

उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें, देखें ताजा अपडेट
Uttar Pradesh
11 Nov 2026

भोपाल-जबलपुर की रातें पचमढ़ी से भी ज्यादा ठंडी

भोपाल-जबलपुर की रातें पचमढ़ी से भी ज्यादा ठंडी
Madhya Pradesh
11 Nov 2026

सिद्धार्थनगर: रामजानकी मंदिर और समाधि बाबा स्थल पर उमड़ा जनसैलाब

A historic fair is being organized on Tuesday, on the occasion of Dwitiya Tithi.
Siddharthnagar
11 Nov 2026

कुशीनगर: कसया के गांवों में पारंपरिक तरीके से मना गोवर्धन पूजा का पर्व

Women upheld a centuries-old tradition by striking the Govardhan (mound) with sticks; the festival was celebrated with great enthusiasm in the villages.
Kushinagar
11 Nov 2026

बस्ती: बस्ती में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग, उठीं ऊंची लपटें

Massive fire breaks out at a scrap warehouse; smoke and flames cause chaos
Basti
11 Nov 2026

देवरिया: दिवाली पर एक्यूआई 315 पहुंचा, सांस के मरीजों की बढ़ी परेशानी

AQI reached 315 on Diwali; respiratory patients face increased distress.
Deoria
11 Nov 2026

महराजगंज: धोखाधड़ी और धमकी के मुकदमे में वारंटी गिरफ्तार

Sanjay Chaurasia, an accused with a pending warrant, arrested.
Maharajganj
11 Nov 2026

महराजगंज: छठ पर्व की तैयारियों को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष ने किया निरीक्षण

Municipal Council Chairperson conducts inspection regarding preparations for the Chhath festival.
Maharajganj
11 Nov 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed