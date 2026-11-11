यूपी: दीपावली की रात सात गुना जहरीली हुई हवा, पीएम 10 का स्तर 726 तक पहुंचा; 2018 के बाद सबसे ज्यादा प्रदूषण

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2022 के बाद प्रदूषण घटने का रुझान पलटा

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संस्थान ने सात से नौ नवंबर तक शहर के चार इलाकों अलीगंज, विकासनगर, अमीनाबाद और चौक में वायु प्रदूषण और ध्वनि स्तर की निगरानी की। इसमें अलीगंज सबसे अधिक प्रदूषित रहा। यहां पीएम10 का स्तर 912 और पीएम2.5 का स्तर 558 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर तक पहुंच गया। वहीं विकासनगर में ध्वनि प्रदूषण (शोर) का सबसे अधिक स्तर दर्ज हुआ।आईआईटीआर के दस वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि लखनऊ में दीपावली पर पीएम10 का स्तर साल 2018 में सबसे अधिक 990 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर दर्ज किया गया था। इसके बाद उतार-चढ़ाव के बीच प्रदूषण घटा और 2022 में इसका स्तर 396 तक आ गया। इसके बाद प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ने लगा।वर्ष 2025 में पीएम10 का औसत स्तर 565 था, जो इस बार बढ़कर 726.2 हो गया। यानी 2025 के मुकाबले इस दिवाली पर पीएम10 में 28.5 प्रतिशत का उछाल आया है। वहीं पीएम2.5 के स्तर में भी पिछले साल के मुकाबले 13.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यानी साल 2022 तक लखनऊ में प्रदूषण में कमी का जो रुझान दिख रहा था, वह अब पलटता नजर आ रहा है।