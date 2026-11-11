यूपी: चुनाव में एक साथ दिखेंगे ओवैसी-चंद्रशेखर, दलित-मुस्लिम वोट पर होगा फोकस; 150 सीटों पर लड़ने की चर्चा

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी राजनीति में नए समीकरण बनने लगे हैं। समाजवादी पार्टी के पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के मुकाबले अब पीडीएम की राजनीति खड़ी करने की तैयारी है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। दोनों दलों के बीच गठबंधन की औपचारिक घोषणा 12 नवंबर को लखनऊ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हो सकती है।

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