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VIDEO: छठ महापर्व: सीएम योग ने भगवान सूर्य को दिया अर्घ्य, अर्पित किए फूल

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Sun, 15 Nov 2026 04:29 PM IST Updated Sun, 15 Nov 2026 04:29 PM IST







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लक्ष्मण मेला मैदान गोमती तट पर अखिल भारतीय भोजपुरी समाज द्वारा आयोजित छठ पूजन पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूर्य को अर्घ्य दिया। साथ में मौजूद रहे उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक, महापौर सुषमा खर्कवाल, भाजपा महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी। ... और पढ़ें

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