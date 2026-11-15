यूपी: डिजिटल कौशल मार्गदर्शिका से शिक्षकों को मिलेगा तकनीकी प्रशिक्षण, दी जाएगी चरणबद्ध जानकारी

उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा को प्रभावी बनाने और शिक्षण प्रक्रिया को तकनीक से जोड़ने के क्रम में समग्र शिक्षा की ओर से ब्लॉक स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण के लिए उत्तर प्रदेश डिजिटल कौशल मार्गदर्शिका तैयार की गई है। इसके माध्यम से शिक्षकों को डिजिटल संसाधनों का उद्देश्यपूर्ण उपयोग करने और विद्यार्थियों की जरूरत के अनुसार शैक्षिक सहयोग उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

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मार्गदर्शिका के माध्यम से शिक्षकों को विद्यालयों में उपलब्ध स्मार्ट क्लासरूम, आईसीटी लैब और डिजिटल पुस्तकालय के उपकरणों की पहचान, संचालन, शैक्षिक सामग्री तक पहुंच और कक्षा शिक्षण में उनके प्रभावी उपयोग की जानकारी दी जाएगी। मार्गदर्शिका में प्रशिक्षण के उद्देश्यों, सत्रों के क्रम और डिजिटल संसाधनों के व्यावहारिक उपयोग को विस्तार से शामिल किया गया है।मार्गदर्शिका में इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल (आईएफपी), ओपीएस, यूपीएस, डेस्कटॉप, वाई-फाई राउटर, प्रिंटर, वेब कैमरा और अन्य उपकरणों के उपयोग की जानकारी दी गई है। शिक्षकों को उपकरणों को चालू करने और बंद करने का सही क्रम समझाया जाएगा। सिस्टम चालू करते समय पहले मुख्य विद्युत स्विच, फिर यूपीएस और उसके बाद पैनल एवं ओपीएस चालू करना होगा। बंद करते समय पहले सभी फाइलें और एप्लीकेशन सुरक्षित रूप से बंद कर ओपीएस को शटडाउन करना होगा। इसके बाद पैनल और अंत में यूपीएस एवं मुख्य स्विच बंद किया जाएगा। विद्यालय के सभी उपकरणों का स्टॉक पंजिका में अंकन कराने पर भी जोर दिया गया है।शिक्षक एलएमएस और दीक्षा के माध्यम से कक्षा एवं विषयवार शिक्षण सामग्री तक पहुंच सकेंगे। इसके अतिरिक्त पीएम ई-विद्या और खान एकेडमी जैसे डिजिटल मंचों के उपयोग की जानकारी भी दी गई है। दीक्षा पर कक्षा 1 से 8 तक की 82 एनर्जाइज्ड पाठ्यपुस्तकों और 16 हजार से अधिक शैक्षिक वीडियो उपलब्ध होने का उल्लेख है। शिक्षक पाठ्यपुस्तकों के क्यूआर कोड स्कैन कर संबंधित वीडियो और गतिविधियों को कक्षा में प्रदर्शित कर सकेंगे। पीएम ई-विद्या के माध्यम से टीवी, रेडियो और ऑफलाइन माध्यमों से भी शिक्षण सामग्री का उपयोग किया जा सकेगा। मार्गदर्शिका में प्रत्येक कालांश में कम से कम 10 मिनट डिजिटल सामग्री के उपयोग का सुझाव दिया गया है। इंटरनेट उपलब्ध न होने की स्थिति में पहले से डाउनलोड सामग्री, दीक्षा की ऑफलाइन सामग्री और पेन ड्राइव में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने की बात कही गई है।डिजिटल लाइब्रेरी के अंतर्गत 5,000 से अधिक ई-पुस्तकों, समाचार-पत्रों एवं पत्रिकाओं के ई-संस्करण और ऑडियो बुक की सुविधा उपलब्ध है। इसके एकेडमिक मोड के माध्यम से शिक्षक कक्षा में पढ़ाए जा रहे पाठ्यक्रम के आधार पर बच्चों का आकलन कर सकेंगे। किसी विषय अथवा टॉपिक को समझने में बच्चों को हो रही कठिनाई की पहचान कर आवश्यकतानुसार रेमेडियल कैचअप कंटेंट के माध्यम से उसे दूर किया जा सकेगा। इससे शिक्षक प्रत्येक बच्चे की सीखने संबंधी जरूरत पर समान रूप से ध्यान दे सकेंगे।