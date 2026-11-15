यूपी: सीएम योगी ने अपने कार्यकाल का दिया हिसाब, बोले- साढ़े नौ लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी

मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर और पहचान बदल दी है। अब यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा और यूपी में है सब चंगा। जो माफिया थे, वे मिट्टी में मिल गए और दंगाई दुबक गए। युवाओं के जीवन से खिलवाड़ करने वालों और नकल माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई।



उन्होंने कहा कि पहले यूपी का नाम सुनकर दूसरे राज्यों में लोग दूरी बना लेते थे, लेकिन आज प्रदेश के युवाओं, व्यापारियों और बेटियों को देश-दुनिया में सम्मान मिल रहा है। बीमारू राज्य की पहचान से निकलकर उत्तर प्रदेश देश की टॉप थ्री अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुआ है। प्रदेश में 25 करोड़ से अधिक की आबादी को पिछली सरकारें बोझ मानती थीं, जबकि उनकी सरकार ने इसे डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में देखा और युवाओं को अवसर देने का काम किया।



नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनें युवा

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर जिले में सरदार वल्लभभाई पटेल इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल जोन स्थापित करने जा रही है। बुंदेलखंड में 56 हजार एकड़ में औद्योगिक शहर विकसित किया जाएगा। देश में बनने वाले मोबाइल फोन में 55 प्रतिशत का निर्माण उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की 60 प्रतिशत मैन्युफैक्चरिंग प्रदेश में हो रही है। 2017 से पहले प्रदेश में केवल 120 स्टार्टअप थे, आज इनकी संख्या 25 हजार से अधिक हो गई है। सीएम युवा योजना के तहत ब्याजमुक्त और गारंटीमुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि युवा नौकरी मांगने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बनें।



उन्होंने लखनऊ की एचसीएल यूनिट का उदाहरण देते हुए कहा कि 2017 में वहां केवल 100 लोग काम करते थे, आज 18 हजार युवा कार्यरत हैं। ब्रह्मोस मिसाइल परियोजना में भी प्रदेश के युवाओं को अवसर मिला है। एकेटीयू के माध्यम से 500 युवाओं का चयन हुआ। अमेठी में एके-203 राइफल का निर्माण और कानपुर में उसके पुर्जों का उत्पादन हो रहा है।