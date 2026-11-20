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VIDEO: बायोमीट्रिक सत्यापन के लिए खोला गया छात्रवृत्ति पोर्टल, लखनऊ विवि में उमड़ी छात्रों की भीड़
छात्रवृत्ति के लिए बायोमीट्रिक सत्यापन नहीं करा पाने वाले लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों को शुक्रवार को राहत मिली। लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन के प्रयासों के बाद समाज कल्याण विभाग ने छात्रवृत्ति पोर्टल को दोबारा शुरू कर दिया। इससे पहले कुल 13070 छात्रों ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया था जिसमें से 10843 ने ही आवेदन का प्रिंटआउट (हार्डकॉपी) विवि को उपलब्ध कराया था। इसमें से 8710 छात्रों का बायोमीट्रिक सत्यापन किया जा चुका है। 2133 छात्रों का सत्यापन नहीं हो सका था।
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