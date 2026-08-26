Video: बारिश के बाद शहर में जलभराव, इंदिरानगर में सड़क धंसी

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तेज बारिश के बाद राजधानी के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिली। गोमतीनगर स्थित लोहिया इंस्टीट्यूट के बगल वाली सड़क पर बारिश का पानी भर गया, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी हुई। वहीं, गोमतीनगर स्थित सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) कार्यालय के बाहर भी सड़क पर पानी जमा रहा। उधर, इंदिरानगर पिकनिक स्पॉट रोड पर सड़क धंसने की घटना सामने आई, जिससे आवागमन प्रभावित होने और दुर्घटना की आशंका बढ़ गई।

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