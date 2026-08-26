यूपी: सावन के महीने में प्रदेश में जमकर हुई बारिश, पर ये 36 जिले अभी भी मानक से पीछे; आज-कल होगी भारी बरसात

अगस्त की मानसूनी बारिश ने यूपी को सूखे के आंकड़े से काफी बाहर खींच लिया है। 25 अगस्त तक प्रदेश में कुल मानसूनी बारिश सामान्य से 13 प्रतिशत कम रह गई है। खास बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश अब सामान्य के लगभग बराबर पहुंच गई है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश अभी भी 20 प्रतिशत पीछे है। यानी अगस्त की बारिश ने प्रदेश के कुल आंकड़े को काफी संभाला, लेकिन पूर्वांचल की कमी अभी पूरी नहीं हो सकी है।

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