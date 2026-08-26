यूपी: सावन के महीने में प्रदेश में जमकर हुई बारिश, पर ये 36 जिले अभी भी मानक से पीछे; आज-कल होगी भारी बरसात
Weather in UP: मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 25 अगस्त तक पश्चिमी यूपी में 498.6 मिमी बारिश हुई है, जबकि सामान्य बारिश 509.4 मिमी होनी चाहिए थी।
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अगस्त की मानसूनी बारिश ने यूपी को सूखे के आंकड़े से काफी बाहर खींच लिया है। 25 अगस्त तक प्रदेश में कुल मानसूनी बारिश सामान्य से 13 प्रतिशत कम रह गई है। खास बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश अब सामान्य के लगभग बराबर पहुंच गई है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश अभी भी 20 प्रतिशत पीछे है। यानी अगस्त की बारिश ने प्रदेश के कुल आंकड़े को काफी संभाला, लेकिन पूर्वांचल की कमी अभी पूरी नहीं हो सकी है।
मौसम विभाग का कहना है कि 26 व 27 अगस्त में भी यूपी के दोनों अंचलों में बारिश का दौर जारी रहने और पूर्वी यूपी में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है।
पश्चिमी यूपी की बारिश ने संभाली स्थिति
माैसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 25 अगस्त तक पश्चिमी यूपी में 498.6 मिमी बारिश हुई है, जबकि सामान्य बारिश 509.4 मिमी होनी चाहिए थी। इस तरह यहां कमी महज दो प्रतिशत रह गई है। इसके मुकाबले पूर्वी यूपी में 473.4 मिमी बारिश हुई, जबकि सामान्य आंकड़ा 589.6 मिमी है। यहां 20 प्रतिशत की कमी बनी हुई है।
पूर्वी व पश्चिमी दोनों अंचलों को मिलाकर प्रदेश में अब तक 483.7 मिमी बारिश दर्ज हुई है, जबकि सामान्य बारिश 556.2 मिमी है। इस तरह पूरे प्रदेश में मानसूनी बारिश अब महज 13 फीसदी कम हैजिसे माैसम विभाग सामान्य के दायरे में मानता है।
दस जिलों में सामान्य से ज्यादा बरसे बादल
अगस्त में मेरठ, मुजफ्फरनगर और संभल में सामान्य से 60 प्रतिशत से अधिक बारिश हुई है। इसके अलावा चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, बिजनौर, एटा, फिरोजाबाद और हमीरपुर में बारिश सामान्य से 20 से 59 प्रतिशत तक अधिक रही।इस तरह कुल 29 जिलों में बारिश सामान्य रही। इनमें लखनऊ, कानपुर नगर, वाराणसी, आगरा, बरेली, गाजियाबाद, नोएडा, मिर्जापुर, सोनभद्र, सुलतानपुर समेत कई जिले शामिल हैं।
नाै जिलों में औसत से 60 फीसदी कम हुई बारिश
भदोही, देवरिया, जौनपुर, कानपुर देहात, कुशीनगर, मऊ, गाजियाबाद, पीलीभीत और शामली समेत नौ जिले ऐसे हैं जहां बारिश सामान्य से 60 प्रतिशत तक या उससे अधिक कम रही है। वहीं प्रदेश के 27 जिलों में सामान्य से 20 से 59 प्रतिशत कम बारिश हुई है। इस तरह कुल 36 जिले सामान्य से कम बारिश की स्थिति में हैं।