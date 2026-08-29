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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Government alert on rising H-1N-1 and seasonal flu cases, Deputy CM reviews; Said- need to panic

यूपी: बढ़ते एच-1एन-1 और सीजनल फ्लू के मामलों पर सरकार अलर्ट, डिप्टी सीएम ने की समीक्षा; बोले- घबराने की जरूरत

Sat, 29 Aug 2026 12:22 PM IST
Akash Dwivedi डिजिटल डेस्क, लखनऊ
डिजिटल डेस्क, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Sat, 29 Aug 2026 12:22 PM IST
सार

उत्तर प्रदेश में एच1एन1 और सीजनल फ्लू के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार सतर्क हो गई है। उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों के साथ समीक्षा कर अस्पतालों में दवाओं, जांच और इलाज की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। लोगों से घबराने के बजाय सावधानी बरतने की अपील की गई।

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UP: Government alert on rising H-1N-1 and seasonal flu cases, Deputy CM reviews; Said- need to panic
डिप्टी सीएम ने की समीक्षा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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उत्तर प्रदेश में एच1एन1 और सीजनल फ्लू के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेशभर के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ), मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (सीएमएस) और मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों से फ्लू की स्थिति और तैयारियों की जानकारी ली गई। डिप्टी सीएम ने सभी सरकारी अस्पतालों में जरूरी दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

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उन्होंने एच1एन1 और सीजनल फ्लू की जांच व्यवस्था को दुरुस्त रखने तथा संदिग्ध मरीजों की समय पर जांच और उपचार सुनिश्चित करने को कहा। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को पूरी तरह सतर्क रहने और स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। बृजेश पाठक ने कहा कि फ्लू के बढ़ते मामलों को लेकर लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है।
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उन्होंने प्रदेशवासियों से सावधानी बरतने और फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देने पर चिकित्सकीय सलाह लेने की अपील की। डिप्टी सीएम ने अधिकारियों से कहा कि अस्पतालों में मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए और आवश्यक संसाधनों के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह तैयार रखा जाए।

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