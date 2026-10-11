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VIDEO: अयोध्या में हुआ महाराजा अग्रसेन की भव्य प्रतिमा का लोकार्पण
अग्रवाल भवन ट्रस्ट अयोध्या ने देवकाली स्थित एक होटल में अग्रसेन जयंती समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर महाराजा अग्रसेन की भव्य प्रतिमा का लोकार्पण किया गया।
विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने प्रतिमा का अनावरण किया। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारु चौधरी भी लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुईं। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बनवारी लाल कंछल भी अतिथि के रूप में मौजूद थे।
अग्रवाल भवन ट्रस्ट के अध्यक्ष आशीष अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजीव गोयल और उपाध्यक्ष ऋषिकेश अग्रवाल उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष मुकेश अग्रवाल, महामंत्री अरुण कुमार अग्रवाल और कोषाध्यक्ष अमित केडिया भी मौजूद थे। वरिष्ठ मंत्री डॉ मनीष और मंत्री आशीष गर्ग सहित अन्य पदाधिकारी भी समारोह में मौजूद रहे।
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