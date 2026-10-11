कांग्रेस की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना के कार्यभार ग्रहण के बाद प्रदेश मुख्यालय में जमकर हंगामा हुआ। धक्का मुक्की हुई। एक- दूसरे पर जूते तान लिए गए। दरअसल हुआ यह कि निवर्तमान अध्यक्ष अजय राय प्रदेश मुख्यालय पहुंचे और नवनियुक्त अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना के कार्यभार ग्रहण कराने जा रहे थे।

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इसी बीच एक कार्यकर्ता ने भीड़ को हटाते हुए कहा कि हटिए अध्यक्षजी आ रहे हैं। तभी वहां खड़े कुछ अन्य लोगों ने टिप्पणी कर दी। आरोप है कि पार्षद ममता चौधरी ने कहा कि कौन से अध्यक्ष। यह भी आरोप है कि उन्होंने कुछ अपशब्द भी बोले। इस पर अजय राय नाराजगी जताते हुए दूसरी तरफ जाने लगे। यह देख नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष सांसद इमरान मसूद और राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी उन्हें मनाकर अंदर ले आए। विज्ञापन



इसी बीच एक कार्यकर्ता ने भीड़ को हटाते हुए कहा कि हटिए अध्यक्षजी आ रहे हैं। तभी वहां खड़े कुछ अन्य लोगों ने टिप्पणी कर दी। आरोप है कि पार्षद ममता चौधरी ने कहा कि कौन से अध्यक्ष। यह भी आरोप है कि उन्होंने कुछ अपशब्द भी बोले। इस पर अजय राय नाराजगी जताते हुए दूसरी तरफ जाने लगे। यह देख नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष सांसद इमरान मसूद और राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी उन्हें मनाकर अंदर ले आए।

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ममता चौधरी ने फिर किया हंगामा अध्यक्ष मोना के कार्यभार ग्रहण करने के बाद वे दोबारा निकले तो ममता चौधरी व उनके साथ मौजूद महिलाएं फिर से हंगामा करने लगीं। ऐसे में अजय राय समर्थक भी आक्रोशित हो गए। ऐसे में दोनों तरफ से धक्का मुक्की और कहासुनी हुई। एक बीच एक कार्यकर्ता ने हाथ में जूता भी निकाल लिया। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि कुछ लोग गलत परंपरा डालना चाहते थे। ऐसे में वे आगे बढ़ गए। हालांकि उनके और समर्थकों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई है। ऐसे लोग पार्टी के हितैषी नहीं हो सकते हैं। ऐसे लोग पार्टी की छवि को खराब कर रहे हैं।

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