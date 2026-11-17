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लखनऊ के अवध लेडीज क्लब ने अपनी स्थापना के 90 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर विक्रमादित्य मार्ग स्थित क्लब परिसर में ‘अवध शक्ति सम्मान समारोह’ आयोजित किया गया। समारोह में महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, कला, संस्कृति और समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में लोक गायिका मालिनी अवस्थी, विद्या बिंदु सिंह सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी महिलाएं मौजूद रहीं। इस दौरान क्लब की 90 वर्षों की यात्रा और समाज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में उसके योगदान को याद किया गया। वक्ताओं ने महिलाओं की उपलब्धियों और सामाजिक बदलाव में उनकी भूमिका पर भी विचार साझा किए। समारोह में सम्मानित महिलाओं के कार्यों को सराहा गया। कार्यक्रम ने महिला प्रतिभा, नेतृत्व और सामाजिक योगदान को मंच देने के साथ क्लब की गौरवशाली यात्रा का उत्सव भी मनाया।

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