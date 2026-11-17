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चौक स्थित बाग महानारायण में अवध गोशाला समिति की ओर से आयोजित 119वें गोपाष्टमी उत्सव में विधि-विधान से गोमाता का पूजन, हवन और आरती की गई। इस दौरान गोमाता को हरा चारा, गुड़ और विभिन्न खाद्य सामग्री खिलाते सदस्य विधान परिषद मुकेश शर्मा, महंत धर्मेंद्र दास जी, आचार्य राजेश शुक्ला और अन्य।

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