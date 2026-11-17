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Video: फुटपाथ पर दुकानों का कब्जा, ट्रामा सेंटर के पास लगता है जाम

Akash Dwivedi

Updated Tue, 17 Nov 2026 04:42 PM IST Updated Tue, 17 Nov 2026 04:42 PM IST







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ट्रामा सेंटर के पास सड़क के दोनों ओर फुटपाथ पर लगी दुकानों के कारण राहगीरों को परेशानी होती है। सड़क पर वाहनों का दबाव बढ़ने से आए दिन जाम की स्थिति बन जाती है। ... और पढ़ें

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