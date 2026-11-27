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VIDEO: अंसल में कर्मचारियों का आक्रोश, कई महीनों से वेतन नहीं मिलने पर लगाई न्याय की गुहार
लखनऊ में अंसल के कर्मचारियों में वेतन नहीं मिलने को लेकर गंभीर नाराजगी है। कई महीनों से वेतन बकाया होने का आरोप लगाते हुए कर्मचारियों ने अब वीडियो बनाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है।
कर्मचारियों का कहना है कि मेहनत की कमाई के लिए उन्हें दर-दर भटकना पड़ रहा है। वेतन नहीं मिलने से परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। बच्चों की फीस, घर का किराया और रोजमर्रा के खर्चों के लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि लगातार शिकायतों के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। वीडियो में उन्होंने कुछ लोगों के नाम लेकर यह भी आरोप लगाया है कि वेतन के पैसे से पार्टी की जा रही है।
वेतन संकट से परेशान कर्मचारियों की पीड़ा का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब सवाल यही उठ रहा है कि कई महीनों से वेतन नहीं मिलने पर आखिर कर्मचारियों की सुनवाई कब होगी?
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