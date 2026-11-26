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Video: आजम बोले- मुर्गी चोरी में सजा मिली, मुर्गी भी हाथ नहीं आई
आजम खान ने जेल की सजा और मुकदमों का जिक्र करते हुए कहा कि वह अपनी बेगुनाही के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, “मुर्गी चोरी के जुर्म में इतनी बड़ी सजा दी गई। मुझे शिकायत उन ताकतवर लोगों से है, जिन्होंने ये मुकदमे दर्ज कराए। कम से कम धारा तो ऐसी होती कि हमने मुर्गी चोरी की है। अरे, मुर्गी चोरी करने में मुर्गी तो हाथ आती, यहां तो मुर्गी भी हाथ नहीं आई।”
उन्होंने दावा किया कि मुर्गी चोरी के मामले में उन्हें 21 साल की सजा और 36 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। उनकी पत्नी और बेटे को भी संबंधित मामलों में अधिकतम सजा दी गई।
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