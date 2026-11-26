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अखिलेश यादव ने ‘सत्ताइस का संकल्प : पीडीए का प्रणपत्र’ नाम से घोषणापत्र जारी किया। इस दौरान वह लाल टोपी और नीला गमछा पहने नजर आए। उनके दाईं ओर पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान और बाईं ओर अयोध्या के सांसद एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री अवधेश प्रसाद बैठे थे। मंच की यह तस्वीर भी सपा की पीडीए रणनीति के राजनीतिक संदेश को मजबूत करती दिखाई पड़ी। विज्ञापन



अखिलेश यादव ने ‘सत्ताइस का संकल्प : पीडीए का प्रणपत्र’ नाम से घोषणापत्र जारी किया। इस दौरान वह लाल टोपी और नीला गमछा पहने नजर आए। उनके दाईं ओर पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान और बाईं ओर अयोध्या के सांसद एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री अवधेश प्रसाद बैठे थे। मंच की यह तस्वीर भी सपा की पीडीए रणनीति के राजनीतिक संदेश को मजबूत करती दिखाई पड़ी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को पार्टी का चुनावी घोषणापत्र जारी करते हुए कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार बनने पर अपराधी किसी भी जाति या धर्म का हो, उसकी जगह जेल में होगी। न गुंडागर्दी चलेगी, न जमीनों पर कब्जा और न ही अवैध वसूली बर्दाश्त की जाएगी। महिलाओं के प्रति अपराधों पर भी सरकार के सख्त रुख का संदेश दिया।

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अखिलेश ने कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर अपने भाषण में एक ही बात को कई बार दोहराया। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार में अपराधी चाहे किसी भी जाति या धर्म का हो, उसकी एक ही जगह होगी-'कारागार में'। राजनीतिक तौर पर इसे भाजपा के उस आरोप की काट के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें सपा की सरकार आने पर ‘गुंडाराज’ लौटने की बात कही जाती है। सरकारी ठेकों में 50 प्रतिशत आरक्षण घोषणापत्र में 50 करोड़ रुपये तक के सरकारी ठेकों में पिछड़ों और दलितों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का महत्वपूर्ण वादा किया गया है। इसे अखिलेश की पीडीए रणनीति के अहम हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। सरकारी विभागों में हर साल होने वाले हजारों करोड़ रुपये के ठेकों और वस्तुओं व सेवाओं की खरीद में टेंडर के जरिये मिलने वाले अवसरों में हिस्सेदारी बढ़ाने का यह वादा पिछड़े और दलित वर्ग को आकर्षित करने की खास रणनीति है। किसानों और कर्मचारियों को भी साधा अखिलेश यादव ने गन्ना किसानों के लिए 15 हजार करोड़ रुपये का फंड बनाने और 24 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने का वादा किया। किसानों को नुकसान होने की स्थिति में उसकी भरपाई के लिए मूल्य क्षतिपूर्ति योजना लागू करने की भी बात कही। ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।



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