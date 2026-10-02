Video: 60-70 लाख रुपये जमीन में निवेश की जानकारी बनी जानलेवा, केजीएमयू कर्मी समेत दो की हत्या

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केजीएमयू के आर्थोपेडिक विभाग में असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट (एएनएस) और केशवनगर निवासी पवन कुमार गर्ग (42) की जमीन में 60 से 70 लाख रुपये निवेश करने की जानकारी उनके लिए जानलेवा साबित हुई। डीसीपी नॉर्थ अमित कुमार आनंद के मुताबिक, लुधौली, इटौंजा निवासी नितिन मिश्रा ने अपने साथियों के साथ मिलकर पवन को फिरौती के लिए अगवा किया और उनकी हत्या कर दी। पवन के साथ गए उनके साथी सचिन विश्वकर्मा की भी हत्या किए जाने की बात सामने आई है। पुलिस ने मामले में नितिन मिश्रा समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, दोनों के शव सीतापुर में घाघरा नदी में फेंके जाने की जानकारी मिली है। पुलिस की टीमें नदी में दोनों के शवों की तलाश कर रही हैं। मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है।

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