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Video: 23 नवंबर को ग्रीन कॉरिडोर के शेष हिस्से का शुभारंभ कर सकते हैं राजनाथ सिंह

Akash Dwivedi

Updated Wed, 11 Nov 2026 05:56 PM IST Updated Wed, 11 Nov 2026 05:56 PM IST







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रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह 23 नवंबर को ग्रीन कॉरिडोर के बचे हुए हिस्से का शुभारंभ कर सकते हैं। इसके शुरू होने के बाद ग्रीन कॉरिडोर आईएम रोड से गोमतीनगर स्थित समतामूलक चौराहे तक पूरी तरह जुड़ जाएगा। ... और पढ़ें

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