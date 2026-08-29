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नेपाल बाढ़ आपदा पर लखनऊ में उठे दुआ के हाथ, सपा नेता ने दादा मियां मजार पर चढ़ाई चादर

लखनऊ ब्यूरो

Updated Sat, 29 Aug 2026 05:48 PM IST Updated Sat, 29 Aug 2026 05:48 PM IST







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नेपाल में बाढ़ से आई आपदा से जूझ रहे लोगों के लिए सपा नेता मोहम्मद इखलाक व अन्य लोगों ने लखनऊ में दादा मियां मजार पर चादर चढ़ाकर दुआ मांगी। साथ ही आपदा से निपटने और भारतीय नागरिकों के भारत सकुशल पहुंचने के लिए दुआ की। ... और पढ़ें

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