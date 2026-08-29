लखनऊ में बेहटा चौकी के पास सड़क किनारे आवारा पशुओं का डेरा

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लखनऊ में गुडंबा थाना क्षेत्र के बेहटा चौकी के पास कुर्सी रोड पर आवारा पशुओं का झुंड सड़क किनारे डेरा डाले रहता है। शहर में आए दिन आवारा पशुओं से हादसे होते रहतं हैं। कई बार लोगों की जान तक चली जाती है। इसके बाद भी जिम्मेदार उदासीन बने हुए हैं।

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