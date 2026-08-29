{"_id":"6a92d4a1606b9f641d0717af","slug":"video-lkhanauu-ma-parava-parashasanaka-athhakara-da-rakasha-cathara-ka-pasataka-ka-haaa-vamacana-2026-08-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"लखनऊ में पूर्व प्रशासनिक अधिकारी डॉ राकेश चंद्र की पुस्तक का हुआ विमोचन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लखनऊ में गोमती नगर के एफिल क्लब एल्डको ग्रीन में पूर्व प्रशासनिक अधिकारी डॉ राकेश चंद्र की पुस्तक का विमोचन हुआ। इसमें कमल सक्सेना सेवानिवृत्त आईपीएस, सेवानिवृत्त आईएएस उमेश चंद्र तिवारी, न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव हाई कोर्ट लखनऊ, सेवानिवृत्त आईपीएस चंद्र प्रकाश, डॉ ऋषि कुमार मिश्रा विभाग अध्यक्ष हिंदी लखनऊ क्रिश्चियन पीजी कॉलेज व अन्य मौजूद रहे।

... और पढ़ें