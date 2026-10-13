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लखनऊ: विधि छात्रा को मिलेंगे चार पदक, जज बनना चाहती हैं ईशा अग्रवाल

Tue, 13 Oct 2026 09:06 PM IST
रोहित मिश्र
Rohit Mishra रोहित मिश्र
Updated Tue, 13 Oct 2026 09:06 PM IST
लखनऊ: विधि छात्रा को मिलेंगे चार पदक, जज बनना चाहती हैं ईशा अग्रवाल
डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (आरएमएलएनएलयू) में 17 अक्टूबर को पांचवां दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा। विश्वविद्यालय के डॉ. भीमराव आंबेडकर ऑडिटोरियम में सुबह 10 बजे से होने वाले समारोह में विभिन्न पाठ्यक्रमों के 260 विद्यार्थियों और शोधार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। वहीं, शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 17 विद्यार्थियों को कुल 20 पदकों से सम्मानित किया जाएगा। इनमें 11 स्वर्ण, पांच रजत और चार कांस्य पदक शामिल हैं। समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत न्यायपालिका और उच्च शिक्षा जगत की प्रमुख हस्तियां शामिल होंगी। इस वर्ष पदक पाने वाले विद्यार्थियों में बीए एलएलबी ऑनर्स की ईशा अग्रवाल विशेष उपलब्धि हासिल करेंगी।
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