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लखनऊ में सपा मुख्यालय के सामने राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर भाजपा को घेरते हुए लगाया गया पोस्टर

लखनऊ ब्यूरो

Updated Tue, 01 Sep 2026 11:39 AM IST Updated Tue, 01 Sep 2026 11:39 AM IST







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लखनऊ में सपा मुख्यालय के सामने राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर भाजपा को घेरते हुए लगाया गया पोस्टर

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