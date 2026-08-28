लखनऊ में रिंग रोड के नाले में मिला शव, पुलिस मौके पर

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लखनऊ में शुक्रवार को विकास नगर थाना क्षेत्र में रिंग रोड स्थित मारुति शोरूम के सामने नाले में शव मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। शव को बाहर निकलवाने के प्रयास शुरू किए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, शव पुरुष का है और कई दिन पुराना लग रहा है।

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