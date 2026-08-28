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लखनऊ में ओल्ड एज होम में बुजुर्ग निराश्रित महिलाओं ने पुरुषों को बांधी राखी, आंखों से निकले आंसू

लखनऊ ब्यूरो

Updated Fri, 28 Aug 2026 03:28 PM IST Updated Fri, 28 Aug 2026 03:28 PM IST

लखनऊ में तेलीबाग के साउथ सिटी में निराश्रित बुजुर्ग महिलाओं ने आज रक्षाबंधन के दिन संस्था के सेक्रेटरी को राखी बांधी तो उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। बोलीं कि उन्हें अपने परिवार की याद आ गई। जब पूरा भरा परिवार होता था और बच्चों के बीच वह झूमती थीं। ... और पढ़ें

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