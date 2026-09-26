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तस्वीरें: यूपी में बारिश से हाहाकार, जनजीवन प्रभावित; अलर्ट मोड पर राहत दल, डीएम को फील्ड में रहने के निर्देश

Sat, 26 Sep 2026 08:59 PM IST
Bhupendra Singh अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Bhupendra Singh Updated Sat, 26 Sep 2026 08:59 PM IST
सार

यूपी में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया। 63 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई। नेपाल से सटे जिलों में विशेष निगरानी की जा रही है। राहत दल अलर्ट मोड पर हैं। शासन की ओर से सभी डीएम को फील्ड में रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभावित लोग हेल्पलाइन नंबर 1070 पर संपर्क कर सकते हैं। आगे पढ़ें पूरी खबर...

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Rain wreaks havoc in UP disrupting normal life relief teams on alert DMs instructed to remain in field
यूुपी में भारी बारिश से हाहाकार - फोटो : अमर उजाला/संवाद न्यूज एजेंसी।

उत्तर प्रदेश में पिछले दो दिनों से जारी भारी बारिश और प्रतिकूल मौसम से जनजीवन प्रभावित हो गया है। इस स्थिति को देखते हुए राहत एवं बचाव व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों को पूरी तरह से सक्रिय रखा गया है। प्रशासन प्रभावित क्षेत्रों में लगातार निगरानी कर रहा है।



राहत आयुक्त डॉ. हृषिकेश भास्कर यशोद ने शनिवार को प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों को अतिवृष्टि से प्रभावित परिवारों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
Rain wreaks havoc in UP disrupting normal life relief teams on alert DMs instructed to remain in field
लखनऊ में बारिश से बंद हुआ ऑटो। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी।
नेपाल में हो रही भारी बारिश के मद्देनजर सीमावर्ती जिलों, विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में नदियों के जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए प्रशासन को अतिरिक्त सतर्कता बरतने को कहा गया है। संबंधित जिलाधिकारियों को नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखने और बाढ़ राहत एवं बचाव दलों को अलर्ट मोड पर रखने के लिए कहा गया है। 
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गड्ढे में उछलने से ऑटो से गिरा युवक। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी।
भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, मौसम सामान्य होने में 24 घंटे से अधिक समय लगने की संभावना है। किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल सहायता के लिए राहत हेल्पलाइन 1070 पर संपर्क किया जा सकता है।
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बारिश के बीच छाता लेकर जाते लोग। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी।

63 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश

फर्रुखाबाद, कानपुर नगर, कन्नौज, कानपुर देहात और हरदोई सबसे ज्यादा प्रभावित। 
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बारिश से जलभराव के बीच निकलते लोग। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी।
राहत आयुक्त ने बताया कि प्रदेश के 63 जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान पूरे प्रदेश में सामान्य से 19 गुना अधिक वर्षा हुई। फर्रुखाबाद में सामान्य से 200 गुना, कानपुर नगर में 160 गुना, कन्नौज, कानपुर देहात और हरदोई में सामान्य से 130 गुना अधिक वर्षा दर्ज की गई है। 
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