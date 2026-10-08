लखनऊ के जॉन जैदी ने जूनियर नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में जीता गोल्ड, जताई खुशी

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इंदौर में आयोजित जूनियर नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में लखनऊ के जॉन जैदी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक (गोल्ड मेडल) अपने नाम किया। जॉन 5 साल की उम्र से ताइक्वांडो का खेल रहें है। अपनी इस बड़ी उपलब्धि पर खुशी जताते हुए जॉन ने कहा कि उनकी और उनके कोच रिज़वान से की कड़ी मेहनत आखिरकार सफल हुई। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी उन्होंने कई मेडल जीते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर यह उनका पहला गोल्ड मेडल है। जॉन का अगला लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करना और भारत के लिए खेलना और देश का नाम रोशन करना है।

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