यूपी: शुक्रवार को थमेगा बारिश का दौर, शनिवार को फिर बदलेगा मौसम; प्रदेश के इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से जारी बारिश का दौर शुक्रवार को कमजोर पड़ने की संभावना है। हालांकि शनिवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है। जम्मू-कश्मीर के आसपास बन रहे नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार बारिश का दौर थमने के बाद प्रदेश के तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है।

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