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अखिलेश की योगी को चुनौती: बोले- अयोध्या में भाजपा को प्रत्याशी नहीं मिल रहा, सीएम खुद वहां से लड़कर दिखाएं

Thu, 08 Oct 2026 06:12 PM IST
Akash Dwivedi अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Thu, 08 Oct 2026 06:12 PM IST
सार

अखिलेश यादव ने अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विधानसभा चुनाव वहीं से लड़ने की चुनौती दी। उन्होंने दावा किया कि भाजपा को प्रत्याशी नहीं मिल रहा और सर्वे में पार्टी पीछे है। अखिलेश ने अयोध्या के विकास, उचित मुआवजे और सामाजिक न्याय की बात कही तथा महिलाओं को सालाना 40 हजार रुपये देने का वादा किया।

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Akhilesh challenges Yogi: Says BJP cannot find a candidate for Ayodhya; the CM should contest from there himse
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। - फोटो : amar ujala

विस्तार
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अयोध्या में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से विधानसभा चुनाव लड़ने की चुनौती दी। अखिलेश ने कहा कि भाजपा लगातार सर्वे करा रही है, लेकिन हर सर्वे में पीछे छूट रही है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा को अयोध्या में कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बड़े-बड़े दावे करने वाले मुख्यमंत्री अगर इतने ही आश्वस्त हैं तो खुद अयोध्या से चुनाव लड़कर दिखाएं।

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अखिलेश यादव पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडेय उर्फ पवन पांडेय के पैतृक गांव कृष्णापुर खानपुर रसूलाबाद में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में शामिल होने पहुंचे थे। हालांकि, कार्यक्रम स्थल से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में उन्होंने दर्शन नहीं किए। इसे लेकर भाजपा ने उन पर निशाना साधा।
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कृष्ण और सामाजिक न्याय का किया जिक्र

भागवत कथा में अखिलेश यादव ने भगवान कृष्ण के जीवन और उनके संदेश का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कृष्ण का जीवन सामाजिक न्याय, प्रेम, दया, अपनापन और बंधुत्व का संदेश देता है। ईश्वर और न्याय के दरबार में ऊंच-नीच का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कृष्ण-सुदामा की मित्रता और अर्जुन के सारथी के रूप में कृष्ण की भूमिका का उदाहरण देते हुए कहा कि वंचित लोगों को सम्मान देना ही सामाजिक न्याय है।

 

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अयोध्या के विकास का किया वादा

अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर अयोध्या के विकास को और गति दी जाएगी। जमीन और मकान अधिग्रहण के मामलों में लोगों को उचित मुआवजा और बाजार भाव दिलाने का प्रयास होगा। उन्होंने महिलाओं को भविष्य में हर साल 40 हजार रुपये देने की बात भी कही। अखिलेश ने कहा कि इटावा में केदारेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद पवन पांडेय तारीख तय करें और पूरा समाजवादी पार्टी परिवार अयोध्या जाकर रामलला का आशीर्वाद लेगा।

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