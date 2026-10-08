समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बृहस्पतिवार को अयोध्या पहुंचे। पूर्व मंत्री तेजनारायण पांडेय के कृष्णापुर स्थित आवास पर आयोजित श्रीमद्भागवत कथा में शामिल होने के बाद उन्होंने भाजपा पर तीखा हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि अयोध्या में सपा प्रत्याशी की घोषणा के बाद भाजपा लगातार सर्वे करा रही है, लेकिन हर सर्वे में पार्टी पिछड़ती नजर आ रही है। उन्होंने यह भी कहा कि चर्चा है कि भाजपा को अयोध्या में नया प्रत्याशी तक नहीं मिल पा रहा है।



अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती देते हुए कहा कि अयोध्या के विकास को लेकर यदि मुख्यमंत्री इतने ही आश्वस्त हैं, तो उन्हें स्वयं अयोध्या से चुनाव लड़कर अपनी लोकप्रियता साबित करनी चाहिए। चुनाव में जनता सबका हिसाब करेगी और दावे तथा हकीकत के बीच का अंतर भी सामने आ जाएगा।



अयोध्या के विकास का लाभ स्थानीय लोगों को मिले : सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार अयोध्या के विकास को लेकर बड़े-बड़े दावे कर रही है, लेकिन विकास का वास्तविक लाभ यहां के लोगों को मिलना चाहिए। सपा की सरकार बनने पर अयोध्या के विकास को नई गति दी जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विकास परियोजनाओं का अधिकतम लाभ स्थानीय निवासियों को मिले। उन्होंने कहा कि सपा सरकार बनने पर अयोध्या को अंतरराष्ट्रीय स्वरूप देने और विश्वस्तरीय शहर के रूप में विकसित करने की दिशा में काम किया जाएगा। अयोध्या को केवल पर्यटन केंद्र नहीं, बल्कि विश्व की प्रमुख तीर्थनगरी के रूप में विकसित करना उनकी प्राथमिकता होगी।



अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर महिलाओं को हर वर्ष 40 हजार रुपये दिए जाएंगे। अयोध्या में किसी गरीब का घर या दुकान उजाड़ने की कार्रवाई नहीं होगी। युवाओं को रोजगार और नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने के लिए भी उनकी सरकार काम करेगी।