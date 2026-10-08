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Lucknow News: अस्पतालों में शुक्रवार को इन डॉक्टरों की रहेगी ओपीडी

Thu, 08 Oct 2026 09:00 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 09:00 PM IST
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These doctors will hold OPDs in hospitals on Friday
केजीएमयू
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आयुष: डॉ. सुनीत कुमार मिश्रा
कार्डियोलॉजी लारी: डॉ. गौरव चौधरी, डॉ. अखिल शर्मा
सीटीवीएस विभाग: डॉ. कुमार राहुल
क्लीनिकल हिमेटोलॉजी: डॉ. स्वाती वर्मा, डॉ. एसपी वर्मा
लिंब सेंटर: डॉ. संदीप गुप्ता
इंड्रोक्राइन सर्जरी: डॉ. पूजा रमाकांत
ईएनटी: डॉ. वीरेंद्र वर्मा, डॉ. एचपी सिंह, डॉ. सुनील कुमार
वृद्धावस्था मानसिक रोग: डॉ. शैलेंद्र मदन त्रिपाठी
जनरल सर्जरी : डॉ. अवनीश कुमार, डॉ. पंकज कुमार, डॉ. अमित
एचआईवी व एआरटी सेंटर: डॉ. नीतू गुप्ता
मेडिसिन: डॉ. विवेक कुमार, डॉ. डी हिमांशु, डॉ. महक लांबा
मेडिसिन स्पेशियलिटी क्लीनिक न्यूरोलॉजी: डॉ.एसके सोनकर, डॉ. केके सालवानी, डॉ. एमएल पटेल
मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी: डॉ. सुमित रूंगटा
नेफ्रोलॉजी: डॉ. विश्वजीत सिंह, डॉ. गुलाब झा
न्यूरोलॉजी: डॉ. प्रवीन कुमार शर्मा, डॉ. रवि उन्याल
न्यूरो सर्जरी: डॉ. अनिल चंद्रा, डॉ. सोमिल जैसवाल, डॉ. अनूप कुमार सिंह
स्त्री एवं प्रसूति रोग: डॉ. अमिता पांडेय, डॉ. शालिनी सिंह
स्त्री एवं प्रसूति गर्भावस्था: डॉ. अंजू अग्रवाल, डॉ. रेनू सिंह, डॉ. स्मृति अग्रवाल, डॉ. मोना
नेत्र रोग: डॉ. संजीव कुमार गुप्ता, डॉ. एसके भास्कर, डॉ. अरुण कुमार शर्मा, डॉ. विशाल कटियार
हड्डी रोग: डॉ. शाहवल्ली उल्लाह, डॉ. मयंक
पेन क्लीनिक: डॉ. अजय चौधरी
बाल रोग विभाग: डॉ. निशांत वर्मा, डॉ. संजीव कुमार वर्मा, डॉ. विनोद
बाल्य शल्य चिकित्सा: डॉ. जेडी रावत, डॉ. आनंद पांडेय, डॉ. सुधीर सिंह
बच्चों का टीकाकरण - सोमवार से शनिवार - सभी दिन
प्लास्टिक सर्जरी: डॉ. डीएन उपाध्याय, डॉ. वीरेंद्र प्रसाद, डॉ. हर्षा वर्धन
मानसिक रोग: डॉ.अनिल निश्चल, डॉ. सुजीत कुमार, डॉ. अमित सिंह
बाल्य और किशोर मनोरोग: डॉ. पवन कुमार गुप्ता
पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर: कमरा संख्या 201-डॉ. वेद प्रकाश, डॉ. मोहम्मद आरिफ
रेस्पिरेटरी मेडिसिन: कस्तूरबा ओपीडी भवन- डॉ. सूर्यकांत, डॉ. संतोष कुमार, डॉ. अजय कुमार वर्मा, डॉ. ज्योति बाजपेई
रेडियोथेरेपी: डॉ. राजेंद्र कुमार
गठिया रोग: डॉ. उर्मिला
स्पोर्ट्स मेडिसिन: डॉ. अभिषेक अग्रवाल, डॉ. अभिषेक सैनी
सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी: डॉ.अभिजीत चंद्रा, डॉ. विजय शर्मा, डॉ. यश वर्धन सिन्हा
सर्जिकल आंकोलॉजी: डॉ. शिव राजन
थोरेसिक सर्जरी: डॉ. शैलेंद्र यादव, डॉ. अनुराग राय
यूरोलॉजी: डॉ. अपुल गोयल, डॉ. मनोज कुमार, डॉ. हिमांशु राज
ट्रॉमा सर्जरी: डॉ. समीर मिश्रा, डॉ. नरेंद्र कुमार
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डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान (अस्पताल ब्लॉक)
आयुष विभाग: डॉ. ओम नारायण अवस्थी
दंत विभाग: डॉ. श्वेता मेहता
नेत्र विभाग: डॉ. शाबरी पाल, डॉ. प्रीति गुप्ता
मेडिसिन: डॉ. रितु, डॉ. ज्योति वर्मा, डॉ. अनिल उपाध्याय, डॉ. एक्यू जिलानी
मनोरोग: डॉ. आशीष कुमार
ईएनटी: डॉ. पलक गुप्ता
हड्डी रोग: डॉ. मोहम्मद अम्मार असलम, डॉ. पंकज अग्रवाल
जनरल सर्जरी: डा. अमाजोत सिंह, डॉ. अरशद, डॉ. सुनील कुमार सिंह, डॉ. प्रिंयका राय, डॉ. अलमोल
त्वचा रोग: डॉ. सौम्या अग्रवाल
टीबी और सांस रोग: डॉ. अजय कुमार वर्मा, डॉ. पुलकित गुप्ता
इमरजेंसी मेडिसिन: डॉ राजीव रतन सिंह यादव
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डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान (मुख्य ब्लॉक)
सर्जिकल आंकोलॉजी: डॉ. आशीष सिंघल, डॉ. विकास शर्मा
रेडिएशन आंकोलॉजी: डॉ. शांतनु
मेडिकल आंकोलॉजी: डॉ. अमित पांडेय
क्लीनिकल हिमेटोलॉजी: डॉ. फराज अहमद, डॉ. पूर्वी कपूर
न्यूरो सर्जरी: डॉ. दीपक कुमार सिंह
पेन क्लीनिक: डॉ. अनुराग अग्रवाल
न्यूरोलॉजी: डॉ. पीके मौर्या, डॉ. दिनकर कुलश्रेष्ठ
कार्डियोलॉजी: डॉ. अमरेश कुमार सिंह
सीवीटीएस: डॉ. डीके श्रीवास्तव, डॉ. एपी जैन
नेफ्रोलॉजी: डॉ. अभिलाष चंद्रा
यूरोलॉजी: डॉ. आलोक श्रीवास्तव
गैस्ट्रोसर्जरी: डॉ. शकील मसूद, डॉ. हितेश
गैस्ट्रोमेडिसिन: डॉ. आरवी कृष्णा किशोर
न्यूक्लियर मेडिसिन: डॉ. सत्यवती देशवाल
इंडोक्राइन सर्जरी: डॉ. एसके मिश्रा
इंडोक्राइन मेडिसिन: डॉ. अविवर अवस्थी
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एसजीपीजीआई
पेन क्लीनिक: डॉ. चेतना शमशेरी, डॉ.संजयधिराज
कार्डियोलॉजी: डॉ. अंकित साहू
कार्डियक सर्जरी: डॉ. एम मुंशी
क्लीनिकल इम्युनोलॉजी: डॉ.दुर्गा प्रसन्ना मिश्रा
इंडोक्राइन एंड ब्रेस्ट सर्जरी: डॉ. गौरव अग्रवाल, डॉ. अंजली मिश्रा
गैस्ट्रोएंटरोलॉजी: डॉ. प्रवीर राय, डॉ. अंशुमान एल्हेंस
जनरल हॉस्पिटल: डॉ.पी भट्टाचार्य, डॉ. पी कपूर, डॉ.ब्रजेश सिंह, डॉ. अजित कुमार
हिमेटोलॉजी: डॉ. संजीव
हेपेटोलॉजी : डॉ.आरके धीमन, डॉ. अमित गोयल, डॉ. सुरेंद्र सिंह, डॉ.अजय कुमार मिश्रा
हेड एंड नेक सर्जरी: डॉ. अमित केशरी, डॉ. नजरीन हमीद
मेडिकल जेनेटिक्स: डॉ.अमित, डॉ.ए हसीना
मातृत्व एवं प्रजनन स्वास्थ्य: डॉ. मीनाक्षी प्रधान, डॉ. संगीता यादव, डॉ.नीता सिंह
न्यूरोलॉजी: डॉ. वीके पालीवाल, डॉ.विनीता ई मणि, डॉ. गुट्टी नगेंद्र बाबू
न्यूरो सर्जरी: डॉ. पवन कुमार वर्मा, डॉ.वेद प्रकाश मौर्या, डॉ. एम रवि शंकर
न्यूक्लीयर मेडिसिन: डॉ. पीके प्रधान, डॉ. अमिताभ आर्य, डॉ. आफताब नजर
नेफ्रोलॉजी: डॉ. अनुपम कौल, डॉ. एमआर बेहरा, डॉ. एमआर पटेल, डॉ.मोनिका यच्छा
नेत्र विभाग: डॉ. आलोक प्रताप सिंह
पीडियाट्रिक सर्जरी: डॉ. पी दबड़गाव, डॉ.लोकेश शर्मा
प्लास्टिक सर्जरी: डॉ. राजीव अग्रवाल
पल्मोनरी मेडिसिन: डॉ. आलोक नाथ, डॉ. अजमल खान, डॉ. जिया हाशिम, डॉ. मानसी गुप्ता
रेडियोडाग्नोसिस डीएसए क्लीनिक: डॉ. विवेक सिंह, डॉ. रजनीकांत, डॉ. रघुनंदन
रेडियोथेरेपी: डॉ.सुषमा अग्रवाल, डॉ. नितिन कुमार
सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी: डॉ.आरके सिंह, डॉ. आशीष सिंह, डॉ. श्रीनिवास रेड्डी
यूरोलॉजी डॉ. संचित रस्तोगी
ट्रांसजेंडर क्लीनिक: डॉ. अंबिका टंडन, डॉ. सुभाष बी यादव, डॉ. शिवेंद्र वर्मा, डॉ. बिभूति बी मोहंता, डॉ. प्रीति दबड़गाव
एपेक्स ट्रॉमा सेंटर
न्यूरो सर्जरी: आशुतोष
आर्थोपैडिक: डॉ. पुलक शर्मा, डॉ. अमित कुमार
ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी: डॉ.कुलदीप विश्वकर्मा
फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन: डॉ. सिद्धार्थ राय
मनोरोग: डॉ.रोमिल सैनी
एडवांस डायबिटीज सेंटर: डॉ. प्रीति दबडगाव, डॉ. अंबिका टंडन, डॉ. सुभाष बी यादव
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