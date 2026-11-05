{"_id":"6aebe80ae6afe422ad08b4cb","slug":"video-hoarding-was-put-up-outside-sp-office-in-lucknow-which-read-krishna-will-come-in-27th-2026-11-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"धीरेंद्र शास्त्री के बयान के बाद लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर लगाई गई होर्डिंग, लिखा- 27 में कृष्ण आएंगे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

धीरेंद्र शास्त्री के बयान के बाद लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर लगाई गई होर्डिंग, लिखा- 27 में कृष्ण आएंगे

Bhupendra Singh

Updated Thu, 05 Nov 2026 07:50 AM IST Updated Thu, 05 Nov 2026 07:50 AM IST







Link Copied



धीरेंद्र शास्त्री के बयान के बाद लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर लगाई गई होर्डिंग, लिखा- 27 में कृष्ण आएंगे

विज्ञापन