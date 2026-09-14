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जम्मू: रियासी में दर्दनाक हादसा, मिनी बस पलटने से दो लोगों की मौत; पांच घायल

Nikita Gupta

Updated Mon, 14 Sep 2026 04:26 PM IST Updated Mon, 14 Sep 2026 04:26 PM IST







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रियासी के सलाल बातलगला के पास बकल से रियासी आ रही एक मिनी बस सड़क के बीच पलट गई, जिससे दो लोगों की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए। हादसे के बाद घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। ... और पढ़ें

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