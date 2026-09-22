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जम्मू: नाग देवता के दरबार में उमड़ी आस्था, मेले में झूमे लोग

Nikita Gupta

Updated Tue, 22 Sep 2026 03:57 PM IST Updated Tue, 22 Sep 2026 03:57 PM IST







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रियासी के भमाग तहसील के सुरजनधार गांव स्थित श्री नाग देवता धार्मिक स्थल पर तीन दिवसीय वार्षिक मेले में श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि और भाईचारे की कामना की। ... और पढ़ें

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