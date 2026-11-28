राजनाथ सिंह जम्मू-कश्मीर भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सत शर्मा, सांसदों व विधायकों के साथ पदयात्रा में शामिल हुए। तिरंगा हाथ में लेकर उन्होंने पंजतीर्थी चौक (लोक भवन के पास) से मार्च शुरू किया। पदयात्रा परेड चौक स्थित ब्राह्मण सभा की ओर बढ़ी, जहां उन्हें जनसभा को संबोधित करना था।

पदयात्रा में बड़ी संख्या में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी के झंडे लेकर हिस्सा लिया और अभियान के समर्थन में नारे लगाए। रक्षा मंत्री की मौजूदगी और भीड़ को देखते हुए पूरे मार्ग पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। विभिन्न स्थानों पर सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए और यातायात को व्यवस्थित करने के लिए विशेष प्रबंध किए गए।

जनसभा में राजनाथ सिंह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर का भारत में विलय देश की एकता और अखंडता की रक्षा करने की प्रतिबद्धता थी।